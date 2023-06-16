В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Коми

В ходе проведения СВО героически погиб житель Коми Дмитрий Алексеевич Роммей. Он служил по контракту в ремонтной роте.
16 июня стало известно о гибели рядового, уроженца села Грива Койгородского района Дмитрия Алексеевич Роммея. Мужчина принимал участие в специальной военной операции и служил по контракту в ремонтной роте.
Глава региона Владимир Уйба выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего участника специальной военной операции.
“Желаю мужества и сил пережить боль невосполнимой утраты. Царствие небесное Дмитрию Алексеевичу. Вечная ему слава и вечная память!” – передал соболезнования губернатор Республики Коми Владимир Уйба.