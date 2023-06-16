Официантка из Коми преступным путем присвоила себе деньги ресторана и избежала уголовного наказания
Сосногорский городской суд прекратил уголовное дело в адрес девушки, которую ранее обвинили в присвоении чужого имущества.
Суд выяснил, что злоумышленница работая в одном из сосногорских кафе на местного предпринимателя, не вносила данные по заказам в отчет и аннулировала эту информацию в компьютерной программе. За счет этих махинаций девушка смогла присвоить себе деньги, которые оставляли клиенты за заказы. Таким образом за все время она смогла получить 57,5 тысяч рублей.
Перед появлением этого дела в суде, девушка смогла возместить ущерб владельцу кафе. Предприниматель пошел на встречу, и попросил суд прекратить уголовное дело в отношении нее.
Так как девушка впервые пошла на преступление, возместила ущерб, имеет ребенка и положительные характеристики – суд прекратил уголовное преследование.