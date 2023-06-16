Официантка из Коми преступным путем присвоила себе деньги ресторана

Суд выяснил, что злоумышленница работая в одном из сосногорских кафе на местного предпринимателя, не вносила данные по заказам в отчет и аннулировала эту информацию в компьютерной программе. За счет этих махинаций девушка смогла присвоить себе деньги, которые оставляли клиенты за заказы. Таким образом за все время она смогла получить 57,5 тысяч рублей.