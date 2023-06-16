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Сыктывкарец избил продавца из-за спора и попал на скамью подсудимых

Сыктывкарец избил продавца из-за спора и попал на скамью подсудимых

Сыктывкарский городской суд огласил приговор в отношении 44-летнего жителя столицы Коми, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Коми.

Выяснилось, что в мае 2022 года пострадавший мужчина привел к себе в дом знакомого, который собирался у него купить домашний кинотеатр. Владелец техники выставил цену в четыре тысячи рублей. Знакомый же хотел купить все за одну тысячу рублей, а остаток занести потом. Продавец не согласился, из-за чего покупатель начал его избивать, причинив тем самым пострадавшему тяжкий вред здоровью. Пострадавший мужчины не смог защититься из-за травмы руки.

Злоумышленник свою вину не признал. Суд приговорил сыктывкарца к лишению свободы сроком на три года в колонии строгого режима. 
 

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