В Сыктывкаре срочно расселят аварийный дом

В столице Коми срочно начнут расселение жителей из аварийного двухэтажного деревянного дома на Октябрьском проспекте. Такое поручение дал глава региона Владимир Уйба. Средства на расселения возьмут из бюджета республики.

Ранее на оперативном совещании Минстроя Коми, глава ведомства сообщил, что аварийный дом по адресу Октябрьский проспект, 111 стал очень опасен для проживания и сейчас требуется расселение его жителей в срочном порядке.