В одном из поселков Коми ввели режим ЧС

В селе Югыдъяг Усть-Куломского района ввели режим ЧС. Причина введения режима чрезвычайной ситуации – ремонт наплавного моста. Об этом на прямой линии рассказал глава района Сергей Рубан.

Во время прямой линии глава Усть-Куломского района Сергей Рубан заявил, что ремонт наплавного моста необходим, так как его нижняя часть сейчас в очень плачевном состоянии. Также глава района рассказал, что в мае администрация муниципалитета получила уведомления о том, что понтон расположат на берегу до конца июля 2023 года для его ремонта.