Житель Сыктывкара отсудил у РЖД компенсацию за гибель сына

В августе 2022 года на железнодорожных путях около пикета №9 на перегоне станции “Сыктывкар-Човью” юноша попал под поезд. После аварии парня доставили в реанимацию, но врачи не смогли спасти его.

Суд установил, что студент передвигался по железнодорожным путям в наушниках. Он шел прямо по железной дороге и смотрел под ноги. Машинист подавал громкие сигналы, но парень не отреагировал. Тогда мужчина предпринял экстренное торможение, но это не спасло ситуацию и парень угодил под колеса проезжающего поезда.