Житель Сыктывкара отсудил у РЖД компенсацию за гибель сына

В августе 2022 года на железнодорожных путях около пикета №9 на перегоне станции “Сыктывкар-Човью” юноша попал под поезд. После аварии парня доставили в реанимацию, но врачи не смогли спасти его.
Суд установил, что студент передвигался по железнодорожным путям в наушниках. Он шел прямо по железной дороге и смотрел под ноги. Машинист подавал громкие сигналы, но парень не отреагировал. Тогда мужчина предпринял экстренное торможение, но это не спасло ситуацию и парень угодил под колеса проезжающего поезда.
Уголовное дело в отношении машиниста возбуждать не стали, так как он действовал согласно инструкции.
Мать погибшего потребовала с РЖД выплатить компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей. Также женщина просит возместить расходы на погребение – 21 тысячу рублей и судебные расходы в районе около двух тысяч рублей.
В суде иск удовлетворили частично. РЖД будет обязана выплатить матери погибшего 500 тысяч рублей в качестве компенсации, а также расходы на погребение сына в размере 21 тысячи рублей.