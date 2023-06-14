В Коми за неделю с коронавирусом госпитализировали девять человек

В Коми за семь дней коронавирусной инфекцией заболели 46 жителей региона. Об этом сообщает стопкоронавирус.рф. В республике с 5 по 11 июня 2023 года с СOVID-19 госпитализировали девять человек.

От коронавируса в регионе полностью излечились 112 пациентов. За все время выздоровело 196 800 человек.

Число умерших с подтвержденной болезнью в Республике Коми не увеличилось и составляет 3286 человек за три года пандемии коронавируса.