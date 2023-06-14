Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Родителям покусанного мальчика из Коми выплатят 70 тысяч рублей

Родителям покусанного мальчика из Коми выплатят 70 тысяч рублей Фото "Про Город Сыктывкар"

Администрация Ухты выплатит компенсацию за нападение собаки на ребенка. Родители получат деньги за моральный вред в размере 70 тысяч рублей. 

Как выяснилось, в октябре 2022 года в Ухте на семилетнего ребенка напала бродячая собака. По словам мальчика, он просто играл на детской площадке, через какое-то время к нему подбежала собака и напала на него. Животное прокусило школьнику руку. Ребенок получил не только физическую, но и моральную травму. Теперь он боится гулять один и не выносит собак. 

Мама мальчика обратилась в Ухтинский городской суд и подала иск на Управление ЖКХ администрации. Женщина требовала выплатить ей компенсацию за моральный вред. 

Суд постановил взыскать компенсацию морального вреда с управления ЖКХ администрации Ухты за счет средств казны города в пользу матери ребенка.

...

  • 0

Популярное

Последние новости