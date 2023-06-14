Родителям покусанного мальчика из Коми выплатят 70 тысяч рублей

Администрация Ухты выплатит компенсацию за нападение собаки на ребенка. Родители получат деньги за моральный вред в размере 70 тысяч рублей.

Как выяснилось, в октябре 2022 года в Ухте на семилетнего ребенка напала бродячая собака. По словам мальчика, он просто играл на детской площадке, через какое-то время к нему подбежала собака и напала на него. Животное прокусило школьнику руку. Ребенок получил не только физическую, но и моральную травму. Теперь он боится гулять один и не выносит собак.