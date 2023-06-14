Мошенники обманули преподавателя из Коми на полмиллиона рублей

Как рассказали в региональном МВД, за одни только сутки жители Коми из-за действий мошенников лишились 4,6 миллионов рублей.
Например, в Усинске местный житель написал заявление в полицию. Выяснилось, что злоумышленники смогли обманным путем похитить у мужчины 3,3 миллиона рублей с его счетов. Мошенники убедили усинца, что на нем висит кредит, и для избежания списаний ему было необходимо взять зеркальный займ. Мужчина повелся на предложение мошенников, взял два кредита в банках и перевел сумму злоумышленникам.
Похожая ситуация настигла и преподавателя одного из вузов столицы Коми. Женщине позвонили мошенники и представившись сотрудниками банка, попросили перевести средства на “безопасный счет”. В итоге преподаватель лишился 570 тысяч рублей.
В Ухте еще один человек стал жертвой мошенников. Женщина вложила свои деньги в ценные бумаги на онлайн-бирже. В конце концов она не получила крупной прибыли и “подарила” мошенникам 800 тысяч рублей.