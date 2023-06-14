В Коми назначили руководителя Стройжилтехнадзора

14 июня стало известно, что новым руководителем регионального Стройжилтехнадзора назначена Ольга Микушева. Ранее она уже руководила этим ведомством с приставкой “и. о.”. Ольга Микушева перестала исполнять обязанности руководителя Стройжилтехнадзора Коми. Ее назначили руководителем этого ведомства без приставки “и. о.”.

С декабря 2018 года Ольга Микушева была на должности первого замруководителя республиканского Стройжилтехнадзора. После ухода с должности руководителя ведомства Романа Шашева, Ольга Микушева 25 января 2022 года стала исполняющей обязанности главы Стройжилтехнадзора.