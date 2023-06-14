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В Коми назначили руководителя Стройжилтехнадзора

В Коми назначили руководителя СтройжилтехнадзораФото с сайта rkomi.ru

14 июня стало известно, что новым руководителем регионального Стройжилтехнадзора назначена Ольга Микушева. Ранее она уже руководила этим ведомством с приставкой “и. о.”.

Ольга Микушева перестала исполнять обязанности руководителя Стройжилтехнадзора Коми. Ее назначили руководителем этого ведомства без приставки “и. о.”.

С декабря 2018 года Ольга Микушева была на должности первого замруководителя республиканского Стройжилтехнадзора. После ухода с должности руководителя ведомства Романа Шашева, Ольга Микушева 25 января 2022 года стала исполняющей обязанности главы Стройжилтехнадзора. 

Нынешний руководитель родом из Ухты. С 1995 по 2002 год занимала разные должности в региональном отделении пенсионного фонда России. С 2002 по 2018 год работала в Минстрое Коми. С 2018 года занимается профессиональной деятельностью в Стройжилтехнадзоре.
 

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