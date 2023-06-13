В Коми правоохранители раскрыли кражу труб на почти полмиллиона рублей

Как рассказали в пресс-службе МВД по Коми, усинские полицейские раскрыли кражу насосно-компрессорных труб на сумму около 490 тысяч рублей.
Ранее в полицию Усинска обратился глава одной из нефтеперерабатывающих компаний. В заявлении мужчина указал, что с территории его предприятия неизвестные украли 430 насосно-компрессорных труб, которые в общей сумме стоят около 490 тысяч рублей.
Правоохранители быстро вычислили вора, которым оказался 40-летний мужчина работающий на этом же предприятии. Выяснилось, что работник мог выписывать на свое имя товарно-транспортную накладную, чем он и воспользовался в своих преступных целях.
Злоумышленник признался в краже, объяснив оперативникам, что он сдал похищенное имущество в пункт приема металлолома, а взамен получил деньги.
В отношении бывшего работника предприятия возбудили уголовное дело по факту краже в крупном размере. До судебного разбирательства мужчина не имеет права выезжать за пределы территории города.