В Коми правоохранители раскрыли кражу труб на почти полмиллиона рублей

Как рассказали в пресс-службе МВД по Коми, усинские полицейские раскрыли кражу насосно-компрессорных труб на сумму около 490 тысяч рублей.

Ранее в полицию Усинска обратился глава одной из нефтеперерабатывающих компаний. В заявлении мужчина указал, что с территории его предприятия неизвестные украли 430 насосно-компрессорных труб, которые в общей сумме стоят около 490 тысяч рублей.