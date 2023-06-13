Экс-главврачу Печорской ЦРБ Сергею Хореву вынесли приговор за мошенничество

Экс-главврачу Печорской ЦРБ Сергею Хореву вынесли приговор. Мужчину обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми. Суд приговорил бывшего главного врача к трем годам лишения свободы условно, также обвиняемому придется заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, Сергей Хорев не сможет выполнять ряд полномочий в медицинских организациях. Отметим, что сейчас мужчина все еще продолжает быть исполняющим обязанности главного врача в Сыктывкарской городской больнице.

Выяснилось, что бывший главврач, издал приказы от своего имени о совместительстве в ковидном отделении без согласования с Минздравом. Также обвиняемый не исполнял свои обязанности по лечению пациентов больных коронавирусом.