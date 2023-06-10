Сотрудник ФСИН из Коми получил штраф за оскорбления

Как рассказали в пресс-службе судов Коми, ухтинца привлекли к административной ответственности за оскорбления и назначили ему наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей.
Суд установил, что ухтинец, будучи сотрудников регионального ФСИН, находясь на работе, решил оскорбить человека в социальных сетях. Слова написанные правоохранителем унизили честь и достоинство потерпевшего.
На заседании мужчина признал свою вину, объяснив поступок тем, что он общался с потерпевшим в интернете, считая его депутатом города, и мужчина предполагал, что он может решить некоторые проблемы, о которых писал правоохранитель. Когда потерпевший указал, что мужчина обращается не по адресу, последний разозлился и начал писать оскорбления в неприличной форме.