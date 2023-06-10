Сотрудник ФСИН из Коми получил штраф за оскорбления

Как рассказали в пресс-службе судов Коми, ухтинца привлекли к административной ответственности за оскорбления и назначили ему наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей.

Суд установил, что ухтинец, будучи сотрудников регионального ФСИН, находясь на работе, решил оскорбить человека в социальных сетях. Слова написанные правоохранителем унизили честь и достоинство потерпевшего.