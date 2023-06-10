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На кладбищах Сыктывкара установят деревянные туалеты за почти миллион рублей

На кладбищах Сыктывкара установят деревянные туалеты за почти миллион рублейФото из архива "Про Город Сыктывкар"

На сайте госзакупок появился аукцион на установку туалетов на городских кладбищах в Сыктывкаре. Общая стоимость контракта составила 825,3 тысяч рублей. Торги по выбору подрядчика состоятся 23 июня, а работу по установке нужно выполнить до 1 августа 2023 года.

Новые туалеты должны будут появиться на Краснозатонском, новом Верхнечовском и в районе ЛТП кладбищах. Среди перечня работ указано, что подрядчик должен будет создать круглые сборные канализационные колодца, уложить фундаментные блоки, установить каркас из досов и обустроить пол из брусков. 

Крыша новых туалетов должны быть из профнастила. Также подрядчик должен будет обшить каркасные стены и потолок досками. Пол и потолок нужно будет пропитать составом от гниения. 

Аукцион на сайте госзакупок разметил департамент финансов мэрии столицы Коми.
 

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