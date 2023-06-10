На кладбищах Сыктывкара установят деревянные туалеты за почти миллион рублей

На сайте госзакупок появился аукцион на установку туалетов на городских кладбищах в Сыктывкаре. Общая стоимость контракта составила 825,3 тысяч рублей. Торги по выбору подрядчика состоятся 23 июня, а работу по установке нужно выполнить до 1 августа 2023 года.
Новые туалеты должны будут появиться на Краснозатонском, новом Верхнечовском и в районе ЛТП кладбищах. Среди перечня работ указано, что подрядчик должен будет создать круглые сборные канализационные колодца, уложить фундаментные блоки, установить каркас из досов и обустроить пол из брусков.
Крыша новых туалетов должны быть из профнастила. Также подрядчик должен будет обшить каркасные стены и потолок досками. Пол и потолок нужно будет пропитать составом от гниения.
Аукцион на сайте госзакупок разметил департамент финансов мэрии столицы Коми.