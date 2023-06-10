Во многих районах Коми объявили штормовое предупреждение

Как сообщили в региональном Центре по гидрометеорологии, с 18 часов вечера 10 июня по 6 часов утра 11 июня на северо-востоке в Коми ожидаются сильные осадки.
В Усинском, Ижемском и Печорском районах местами может быть метель, а также мокрый снег.
На территории Интинского района с 18 часов 10 июня и в течение 24 часов усилится северо-западный ветер. Скорость достигнет 7-12 метров в секунду, местами ветер будет порывами до 15-20 метров в секунду.
Так же усиленный ветер можно будет ожидать в Усть-Цилемском, Усинском и Печорском районах.
МЧС предупреждает, что при возникновении чрезвычайной ситуации нужно звонить по номеру телефону 01. Владельцам сотовых телефоном необходимо набирать номер 101 или 112.