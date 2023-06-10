Во многих районах Коми объявили штормовое предупреждение

Как сообщили в региональном Центре по гидрометеорологии, с 18 часов вечера 10 июня по 6 часов утра 11 июня на северо-востоке в Коми ожидаются сильные осадки.

В Усинском, Ижемском и Печорском районах местами может быть метель, а также мокрый снег.