Стала известная полная программа рок-фестиваля “Сосны-2023”

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Организаторы 27-ого фестиваля “Сосны-2023” опубликовали полный список программы рок-фестиваля, который пройдет 24 и 25 июня на сосногорском стадионе “Черемушки”. Среди выступающих на открытом Республиканском фестивале исполнителей джаз, рок, фолк и популярной музыки “Сосны-2023” будут представлены 19 коллективов из Коми и страны. Преимущественно выступающие будут из республики.

Ранее также стало известно, что основными хедлайнерами фестиваля станет группа “Радио Тапок”, которая выступит 24 июня и группа “Черный обелиск”, выступление которой назначено на 25 июня.

В 2023 году мероприятие проводится в рамках проведения Года молодежи в Коми и благодаря программе комплексного развития “Регион для молодых”.