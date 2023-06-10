Сотрудники ГИБДД из Коми вытащили детей из машины попавшей в ДТП

Тогда, днем 21 мая водитель “Ауди” на перекрестки улиц 65 лет Победы и Восточной продолжил движение на “красный” сигнал светофора, из-за чего он столкнулся с автомобилем “Шкода”. Из-за удара, последний автомобиль отбросило в кювет.

Сотрудники сосногорского ГИБДД Денис Альдемиров и Алексей Бажуков стали свидетелями этой аварии. После случившегося они тут же подбежали к месту ДТП. Правоохранители услышали в автомобили “Шкода” детский плач, после чего принялись вытаскивать двух детей из машины. Среди них оказался мальчик 2013 года рождения и девочка 2019 года рождения. После этого сотрудники ГИБДД стали оказывать помощь водителю автомашины.