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Сотрудники ГИБДД из Коми вытащили детей из машины попавшей в ДТП

Сотрудники ГИБДД из Коми вытащили детей из машины попавшей в ДТПСтопкадр из видео ГИБДД по Коми

21 мая в Сосногорске в районе 15 часов дня произошло ДТП. Оказывавшиеся неподалеку сотрудники Госавтоинспекции решили оказать помощь пострадавшим.

Тогда, днем 21 мая водитель “Ауди” на перекрестки улиц 65 лет Победы и Восточной продолжил движение на “красный” сигнал светофора, из-за чего он столкнулся с автомобилем “Шкода”. Из-за удара, последний автомобиль отбросило в кювет.

Сотрудники сосногорского ГИБДД Денис Альдемиров и Алексей Бажуков стали свидетелями этой аварии. После случившегося они тут же подбежали к месту ДТП. Правоохранители услышали в автомобили “Шкода” детский плач, после чего принялись вытаскивать двух детей из машины. Среди них оказался мальчик 2013 года рождения и девочка 2019 года рождения. После этого сотрудники ГИБДД стали оказывать помощь водителю автомашины.

Позднее, водитель автомобиля и мать двоих юных пассажиров выразила благодарность сотрудникам ГИБДД за своевременно оказанную помощь и оперативность.
 

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