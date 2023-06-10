В Коми в результате столкновения двух машин есть погибший

Как сообщили порталу “Про Город Сыктывкар” в пресс-службе ГИБДД по Коми, недалеко от Пажги произошла страшная авария, в результате которой водитель одного из автомобилей погиб на месте.

9 июня в районе 19:50 на автодороге Чебоксары–Сыктывкар, водитель 1976 года рождения за рулем автомобиля “Рено”, находясь в Сыктывдинском районе недалеко от Пажги, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там мужчина врезался в автомобиль “Хендай”, за рулем которого был водитель 1987 года рождения.