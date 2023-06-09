В Коми у женщины аферисты украли почти два миллиона рублей

Аферисты украли у жительницы Коми почти два миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

52-летняя воркутинка стала жертвой телефонного мошенника. Как выяснилось, женщине позвонил на телефон неизвестный и представился сотрудником банка.