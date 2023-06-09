В Коми у женщины аферисты украли почти два миллиона рублей

Аферисты украли у жительницы Коми почти два миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
52-летняя воркутинка стала жертвой телефонного мошенника. Как выяснилось, женщине позвонил на телефон неизвестный и представился сотрудником банка.
Злоумышленник заявил, что мошенники якобы взяли на имя воркутинки кредит. А для того, чтобы решить эту проблему, женщине предложили взять новый займ. Неизвестный убедил жительницу Заполярья установить на телефон некое приложение для того, чтобы получить удаленный доступ на смартфон жертвы.
Воркутинка решилась взять кредит, а после перевела сумму в размере 1, 1 миллиона рублей злоумышленнику.
После этого аферист с помощью установленного приложения перевел себе на счет 725 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.