Теплых выходных не будет: синоптики ЦГМС по Коми дали прогноз погоды на 10-12 июня

В Коми на выходных ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом рассказали синоптики ЦГМС по региону.

Теплых выходных не будет: синоптики обещали снег и минусовую температуру. 11 июня ожидается облачная с прояснениями погода. В северных и центральных районах Коми Республики стоит ждать дождь, а в отдельных районах выпадет снег. Ночью температура воздуха снизится до -2 градусов. Днем теплой погоды не ожидается, максимальная температура воздуха достигнет +9 градусов.