Выехавших за город будут лишать прав на год: С 10 июня водителей ждет большой сюрприз

Автомобилистам рассказали о новых проверках, которые должны начаться в активной фазе уже с 10 июня. Проверять будут тех, кто выехал за город для определенного занятия. А в случае нарушения последует лишение специальных прав на срок от одного года, сообщает PRIMPRESS. Как рассказали специалисты, новая волна рейдов ожидается во многих регионах нашей страны уже в ближайшее время. Поскольку начинаются длинные выходные, которые в этот раз продлятся сразу три дня, до понедельника включительно, многие будут в это время выезжать за город.

При этом немало россиян отправятся на природу для того, чтобы заняться своим любимым хобби, сезон которого активно идет по всей стране. Для этого люди будут приезжать в лес, на речку или же к озерам, делать это будут на личных автомобилях, а потому проверки затронут в первую очередь именно водителей.

Отмечается, что проводить такие рейды будут представители самых разных ведомств. В основном в этом будут участвовать специалисты региональных охот- и рыбнадзоров, поскольку следить они будут за соблюдением правил охоты и рыбалки соответственно. Так, у каждого встреченного ими охотника будут проверять наличие всех нужных документов и разрешения на такое занятие.

А нарушителей ждет самое серьезное наказание. Например, в Кировской области мужчину, который приехал на охоту на своем автомобиле, лишили таких прав на один год. Водитель охотился на гуся, но подкрался к нему на расстоянии выстрела, что запрещено правилами. Кроме того, стрельба велась из запрещенного оружия.