Зодиакальная несовместимость: Шаманка рассказала об отношениях между знаками зодиака

Шаманка рассказала о несовместимых знаках зодиака и о проблемах в их отношениях. Они не готовы уступать друг другу, постоянно ссорятся и даже не пытаются найти точек соприкосновения, пишет портал novostivl.ru.
Известная шаманка Кажетта Ахметжанова рассказала о самых несовместимых знаках зодиака и партнерских отношениях, в которых они страдают от постоянных ссор и неспособности найти общий язык.
Близнецы и Телец, два знака, расположенные на противоположных концах спектра совместимости, изо всех сил пытаются гармонично сосуществовать. Те, кто родился под созвездием Тельца, часто оказываются неподходящими для независимого образа жизни. Близнецы склонны осуществлять подавляющий контроль над своими партнерами, что приводит к эскалации разногласий в отношениях.
Еще одна сложная пара, на которую обратила внимание Ахметжанова, это Козерог и Овен. Оба представителя этих созвездий обладают непоколебимой убежденностью в правоте своих точек зрения. Эта непоколебимая вера часто мешает им достигать взаимовыгодных компромиссов, превращая даже самые незначительные проблемы во взрывоопасные ссоры.
Динамика отношений между Львом и Скорпионом создает свой собственный набор препятствий. В этом союзе оба партнера тяготеют к руководящим ролям, непреднамеренно подавляя автономию друг друга. Скорпион, известный своей склонностью к скрытности, тонко манипулирует отношениями до тех пор, пока Лев не осознает динамику власти в игре. К сожалению, к тому времени, когда партнер-Лев осознает это, брак часто оказывается на грани распада, поскольку такие союзы, как правило, недолговечны.
Кажетта Ахметжанова говорит о сложной динамике взаимоотношений и дает рекомендации, как ориентироваться в сложном ландшафте любви. Астрология открывает интригующие перспективы, но важно помнить, что совместимость определяется не только знаком зодиака человека. Построение успешного партнерства требует открытого общения, сопереживания и готовности преодолевать разногласия.