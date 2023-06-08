На День города в Сыктывкаре пройдет фестиваль воздушных змеев

12 июня на День города и День России в Сыктывкаре ожидается фестиваль воздушных змеев. Принять в нем участие сможет любой желающий, а пройдет само мероприятие в парке имени Кирова.

Для участия необходимо сделать очень простую вещь: до 8 июня необходимо подать заявку на электронный адрес cdlira@mail.ru. Также зарегистрироваться можно и на месте, в день фестиваля.