На День города в Сыктывкаре пройдет фестиваль воздушных змеев

12 июня на День города и День России в Сыктывкаре ожидается фестиваль воздушных змеев. Принять в нем участие сможет любой желающий, а пройдет само мероприятие в парке имени Кирова.
Для участия необходимо сделать очень простую вещь: до 8 июня необходимо подать заявку на электронный адрес cdlira@mail.ru. Также зарегистрироваться можно и на месте, в день фестиваля.
В конкурсе будет сразу четыре номинации. Победители получат подарки и ценные призы. Кстати, если у вас нет воздушного змея, его можно будет приобрести там же, на самом фестивале в парке.
Программа фестиваля:
- 11:00-12:00 - регистрация участников фестиваля на площадке;
- 11:00 – открытие фестиваля;
- 11:15 – 15:30 – мастер-классы, игровые программы;
- 12:15-12:30 — пробный запуск воздушных змеев;
- 12:30-15:00 - демонстрация воздушных змеев по номинациям воздушных змеев;
- 15:00-15:30 – работа жюри, награждение победителей и призеров номинаций;
- 15:30 — свободный полет змеев для всех желающих.
Напомним также, что полная программа празднования Дня города уже известна. Афишу можно найти здесь. Кроме того, выяснилось, что в этот день не будет праздничного салюта, который ожидали горожане. Синоптики же прогнозируют, что 12 июня будет довольно холодно.