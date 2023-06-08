Специальными гостями "Велоночи" станут экстремалы из Москвы

Такой подарок Сыктывкару сделал Монди СЛПК

При поддержке генерального партнера "Велоночи-2023" — Монди СЛПК — в Сыктывкар на спортивный праздник приедет первое в России захватывающее велошоу "4СПОРТШОУ". Зрителей ждут дерзкие акробатические трюки и экстремальное вождение велосипеда.

Монди СЛПК ежегодно становится генеральным партнером "Велоночи". Благодаря предприятию для жителей столицы Коми создается уникальный праздник спорта и здоровья. Коллектив комбината также активно участвует в самой прогулке, личным примером демонстрируя, что велосипеды — это весело и полезно.

В 2023 году Монди СЛПК подготовил подарок для участников "Велоночи" — выступление профессиональной команды "4СПОРТШОУ" из Москвы. Спортсмены путешествуют по России и показывают захватывающие возможности велосипедов. Один из участников, Максим Саматов, — мастер спорта, чемпион и рекордсмен России по велотриалу.

В Коми они выступят впервые, но обещают, что будет жарко: