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Специальными гостями "Велоночи" станут экстремалы из Москвы

Специальными гостями "Велоночи" станут экстремалы из МосквыФото "4СПОРТШОУ"

Такой подарок Сыктывкару сделал Монди СЛПК

При поддержке генерального партнера "Велоночи-2023" — Монди СЛПК — в Сыктывкар на спортивный праздник приедет первое в России захватывающее велошоу "4СПОРТШОУ". Зрителей ждут дерзкие акробатические трюки и экстремальное вождение велосипеда.

Монди СЛПК ежегодно становится генеральным партнером "Велоночи". Благодаря предприятию для жителей столицы Коми создается уникальный праздник спорта и здоровья. Коллектив комбината также активно участвует в самой прогулке, личным примером демонстрируя, что велосипеды — это весело и полезно.

В 2023 году Монди СЛПК подготовил подарок для участников "Велоночи" — выступление профессиональной команды "4СПОРТШОУ" из Москвы. Спортсмены путешествуют по России и показывают захватывающие возможности велосипедов. Один из участников, Максим Саматов, — мастер спорта, чемпион и рекордсмен России по велотриалу.

В Коми они выступят впервые, но обещают, что будет жарко:

— 11 июня в Сыктывкаре мы зажжем на «Велоночи». Ждем всех ровно в 17:00 на Стефановской площади, будет очень и очень круто!

Напомним, "Велоночь-2023" пройдет 11 июня в столице Коми. Регистрация начнется в 17.00 на Стефановской площади. Старт — в 19.00. Участников ждут прогулка по центральным улицам города, развлекательные площадки и розыгрыш призов. Дети в возрасте до 14 лет участвуют в сопровождении взрослых.

Организаторы: информационное агентство БНК, Министерство физической культуры и спорта Коми, администрация Сыктывкара.*

*Текст ИА БНК

 

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