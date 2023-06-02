Стало известно, будет ли праздничный салют на День города в Сыктывкаре

Совсем скоро жители столицы Коми отметят День города и День России, ведь до 12 июня осталось совсем немного. Но горожан продолжает волновать вопрос касательно одного из главных мероприятий всех громких событий Сыктывкара — будет ли праздничный салют.

К сожалению, власти города вынуждены огорчить горожан: салюта не будет. Причиной тому стало природное явление, типичное для Сыктывкара. Сейчас в городе царствуют белые ночи, поэтому во время салюта будет еще светло. Провести его можно только в 22.00, а позже этого делать нельзя по закону.