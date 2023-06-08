Пьяный сыктывкарец разбил витрину и сопротивлялся при задержании

Как рассказали в управлении республиканской Росгвардии, сотрудники вневедомственной охраны ведомства, во время патрулирования получили информацию, что на одном из охраняемых объектов в Сыктывкаре “подняли” тревогу.
По прибытию на место, правоохранители выяснили, что пьяный мужчина 1984 года рождения, начал нарушать общественный порядок и разбил витрину в торговом павильоне.
Более того, во время задержания буйный сыктывкарец начал оказывать сопротивление стражам правопорядка. Росгвардейцы не растерялись и применили в отношении нетрезвого мужчины физическую силу и специальные средства.
После проведенной процедуры жителя Сыктывкара доставили в полицейский участок для дальнейшего разбирательства.