Пьяный сыктывкарец разбил витрину и сопротивлялся при задержании

Как рассказали в управлении республиканской Росгвардии, сотрудники вневедомственной охраны ведомства, во время патрулирования получили информацию, что на одном из охраняемых объектов в Сыктывкаре “подняли” тревогу.

По прибытию на место, правоохранители выяснили, что пьяный мужчина 1984 года рождения, начал нарушать общественный порядок и разбил витрину в торговом павильоне.