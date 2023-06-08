Продавец из Коми пытался обогатиться в продуктовом магазине

Как рассказали в региональной пресс-службе судов, 1 мая 2022 года мужчина, работая продавцом в усинском “Магните” пригласил знакомого в магазин. После этого он его ввел в заблуждение и начал через него оформлять покупку разных товаров мимо кассы.
Закончить начатое у злоумышленника не получилось – сотрудники магазина пресекли его незаконную деятельность.
Мужчина согласился с предъявленными обвинениями и после одобрения потерпевшей стороны, приговор постановили без проведения судебного разбирательства.
Суд признал злоумышленника виновным в растрате и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов.