В Коми отменили фестиваль “Завалинка”

Как сообщили в администрации Сыктывдинского района, фестиваль исполнителей народной песни “Завалинка” перенесен на 2024 год. Информация об отмене мероприятия в этом году появилась на организационном комитете фестиваля в администрации Сыктывдинского района.

Причины, по которым фестиваль отменен в этом, 2023 году – не сообщается. При этом указано, что причина отмены “объективна”.

Ранее, прием заявок на фестиваль “Завалинка” в группе мероприятия ВКонтакте продлевался несколько раз. Сначала подать заявление на участие можно было до 26 мая, потом сроки были продлены до 10 июня 2023 года.

Напомним, Всероссийский фестиваль исполнителей народной песни “Завалинка” проводился ежегодно в селе Выльгорт с 2004 года.