В Египте акула убила россиянина

Как сообщает TheVoiceMag, 23-летнего мужчина из Архангельска погиб в Хургаде. Владимира Попова утащила под воду акула. Очевидцы сняли видео трагедии.

Как выяснилось ранее, житель Архангельска Владимир Попов уже пару месяцев жил в Египте. 8 июня мужчина решил отдохнуть на одном из пляжей в Хургаде. Когда Владимир ушел плавать в море, внезапно на него напала акула. В этот момент мужчина начал кричать. Некоторые очевидцы засняли случившееся на камеры смартфонов. Помочь россиянину никто не смог.

Также, во время происшествия, рядом с Владимиром плавала девушка. Увидев произошедшее, она сразу же выбралась на берег. После этого у девушки случилась истерика.

Как рассказали очевидцы нападения, девушка успела во время выйти из воды, пока мужчина “принимал удар” на себя.