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Появилась полная афиша празднования дня города в Сыктывкаре

Появилась полная афиша празднования дня города в Сыктывкаре

9 июня

10.00 - Торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации - фойе концертного зала «Сыктывкар»  (ул. Бабушкина, д. 22)

18.00 - Праздничный концерт «Сыктывкарский вальс» - концертный зал «Сыктывкар»(ул. Бабушкина, д. 22)

11 июня

10.00-19.00 - Ярмарка «Лето 2023» - стоянка ПАО «Ростелеком»  

Стефановская площадь, Велоночь:

  • регистрация - 17.00-19.00
  • старт - 19.00,
  • завершение - 21.30

22.00-24.00 - Сыктывкарский забег «Рытъя кар», Стефановская площадь.

12 июня

Стефановская площадь:

11.00-11.30 - Торжественное открытие мероприятий, посвященных  Дню России, Дню Города; Чествование почетных жителей города Сыктывкара.

11.30-13.00  - Концертная программа с участием лучших коллективов города Сыктывкара .

13.00-13.20 - Флэш-моб «Русь танцевальная».

15.00-17.00 - Спортивное шоу «Силовой экстрим»

17.50-18.20 - Выступление солистов

18.20-19.40 - Вечерний концерт Санкт-Петербургского IP Оркестра И. Пономаренко

20.00-20.50 - Выступление студии спортивного танца «Регион 11»

20.50-21.50 - Выступление ди-джея А. Фролова

Аллеи, расположенные за памятником В.И. Ленину:

10.00-17.00 - Городская выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Феерия творчества»

12.00-16.00 - Творческие мастер-классы

12.00-17.00 - Фестиваль «Культурное пространство»:

  • исторический аттракцион «Колесо обозрений»
  • граффити-инсталляция «Чемодан»
  • мастер-класс «Мой Сыктывкар» по изготовлению ретро-открытки в технике коллаж
  • «Эмоциональная карта Сыктывкара»
  • фото-презентация «Сыктывкар: От и До: 1960-1980-е годы»
  • выступление клуба «Танцующие люди»
  • выступление  группы «Своя компания»

12.00-17.00 - Акции «Мы-граждане России» (раздача ленточек с российским триколором) и «Красная гвоздика»

12.00-16.00 - Фестиваль семейного отдыха «Семейная ПАРКовка»:

  • площадка «Читающий Сыктывкар»
  • творческая площадка «Ворсыштам» (Поиграем)
  • «Мир творчества»
  • «Парк детства»
  • «Город мечты» (Компания «Скат»)
  • «Семейная экосистема» (Компания «МТС» )

12.00-14.00 - Фестиваль воздушных змеев - верхняя набережная парка им. С.М. Кирова

12.00-16.00 - Спортивные мероприятия - парк им. С.М. Кирова, турниковый комплекс, спортивная площадка, верхняя набережная, баскетбольная площадка:

  • фестиваль экстремальных видов спорта (Скейтбординг / самокаты / BMX)
  • паркур (показательные выступления, соревнования)
  • чемпионат г.Сыктывкара по армреслингу (мастер-классы)
  • Фитнес-аэробика (показательные выступления)
  • воркаут (показательные выступления)
  • летний фестиваль «Рекордсмен ГТО»
  • городские соревнования по баскетболу
  • мини-футбол (турнир для дворовых команд)
  • волейбол (турнир 4*4, смешанные команды)

Другие площадки:

10.00-19.00 - Ярмарка «Лето 2023» - стоянка ПАО «Ростелеком»

11.00-17.00 - Выставка Александра Отева «Городская симфония» - городская художественная галерея «Пейзажи Севера»

11.00-20.00 - Торговые площадки (шашлыки, выпечка, игрушки и т.д.) - ул. Кирова, аллеи парка им. С.М. Кирова

12.00-15.00 - Выставка специализированной  техники, обслуживающей городское хозяйство - Театральная площадь

12.00-14.00 - Туристическая игра «Усть-Сысольские забавы» - ул. Советская (от дома № 9 до дома № 88)

12.00-17.00 - Фестиваль искусств под открытым небом «AРTмосфера» - стоянка Северного народного банка (ул. Первомайская, 68)

16.00-17.30 - Танцевальный флеш-моб - площадка «под часами»

18.00-20.00 - Арт-пространство «ТомФест» - площадка «под часами»

16.00-18.00 - Праздничная программа «Россия – твоя и моя!», посвящённая Дню России - парковая зона по ул. Славы

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