Появилась полная афиша празднования дня города в Сыктывкаре

9 июня
10.00 - Торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации - фойе концертного зала «Сыктывкар» (ул. Бабушкина, д. 22)
18.00 - Праздничный концерт «Сыктывкарский вальс» - концертный зал «Сыктывкар»(ул. Бабушкина, д. 22)
11 июня
10.00-19.00 - Ярмарка «Лето 2023» - стоянка ПАО «Ростелеком»
Стефановская площадь, Велоночь:
- регистрация - 17.00-19.00
- старт - 19.00,
- завершение - 21.30
22.00-24.00 - Сыктывкарский забег «Рытъя кар», Стефановская площадь.
12 июня
Стефановская площадь:
11.00-11.30 - Торжественное открытие мероприятий, посвященных Дню России, Дню Города; Чествование почетных жителей города Сыктывкара.
11.30-13.00 - Концертная программа с участием лучших коллективов города Сыктывкара .
13.00-13.20 - Флэш-моб «Русь танцевальная».
15.00-17.00 - Спортивное шоу «Силовой экстрим»
17.50-18.20 - Выступление солистов
18.20-19.40 - Вечерний концерт Санкт-Петербургского IP Оркестра И. Пономаренко
20.00-20.50 - Выступление студии спортивного танца «Регион 11»
20.50-21.50 - Выступление ди-джея А. Фролова
Аллеи, расположенные за памятником В.И. Ленину:
10.00-17.00 - Городская выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Феерия творчества»
12.00-16.00 - Творческие мастер-классы
12.00-17.00 - Фестиваль «Культурное пространство»:
- исторический аттракцион «Колесо обозрений»
- граффити-инсталляция «Чемодан»
- мастер-класс «Мой Сыктывкар» по изготовлению ретро-открытки в технике коллаж
- «Эмоциональная карта Сыктывкара»
- фото-презентация «Сыктывкар: От и До: 1960-1980-е годы»
- выступление клуба «Танцующие люди»
- выступление группы «Своя компания»
12.00-17.00 - Акции «Мы-граждане России» (раздача ленточек с российским триколором) и «Красная гвоздика»
12.00-16.00 - Фестиваль семейного отдыха «Семейная ПАРКовка»:
- площадка «Читающий Сыктывкар»
- творческая площадка «Ворсыштам» (Поиграем)
- «Мир творчества»
- «Парк детства»
- «Город мечты» (Компания «Скат»)
- «Семейная экосистема» (Компания «МТС» )
12.00-14.00 - Фестиваль воздушных змеев - верхняя набережная парка им. С.М. Кирова
12.00-16.00 - Спортивные мероприятия - парк им. С.М. Кирова, турниковый комплекс, спортивная площадка, верхняя набережная, баскетбольная площадка:
- фестиваль экстремальных видов спорта (Скейтбординг / самокаты / BMX)
- паркур (показательные выступления, соревнования)
- чемпионат г.Сыктывкара по армреслингу (мастер-классы)
- Фитнес-аэробика (показательные выступления)
- воркаут (показательные выступления)
- летний фестиваль «Рекордсмен ГТО»
- городские соревнования по баскетболу
- мини-футбол (турнир для дворовых команд)
- волейбол (турнир 4*4, смешанные команды)
Другие площадки:
10.00-19.00 - Ярмарка «Лето 2023» - стоянка ПАО «Ростелеком»
11.00-17.00 - Выставка Александра Отева «Городская симфония» - городская художественная галерея «Пейзажи Севера»
11.00-20.00 - Торговые площадки (шашлыки, выпечка, игрушки и т.д.) - ул. Кирова, аллеи парка им. С.М. Кирова
12.00-15.00 - Выставка специализированной техники, обслуживающей городское хозяйство - Театральная площадь
12.00-14.00 - Туристическая игра «Усть-Сысольские забавы» - ул. Советская (от дома № 9 до дома № 88)
12.00-17.00 - Фестиваль искусств под открытым небом «AРTмосфера» - стоянка Северного народного банка (ул. Первомайская, 68)
16.00-17.30 - Танцевальный флеш-моб - площадка «под часами»
18.00-20.00 - Арт-пространство «ТомФест» - площадка «под часами»
16.00-18.00 - Праздничная программа «Россия – твоя и моя!», посвящённая Дню России - парковая зона по ул. Славы