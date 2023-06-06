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В Коми в июне ожидаются заморозки до -3 градусов

В Коми в июне ожидаются заморозки до -3 градусовФото "Про Город Сыктывкар"

В Коми могут прийти заморозки до -3 градусов. Об этом сообщают синоптики ЦГМС республики.

В июне 2023 года среднемесячная температура превысит климатическую норму на 1-3 градуса. Погодные условия в течение месяца будут формироваться под влиянием циклонов и антициклонов. 

В первой половине месяца из-за затока арктического воздуха температурный фон будет неустойчивым.Температура воздуха днем в среднем составит +10…+15 градусов тепла, в некоторые дни +17…+22 градуса.

В лесах региона до середины месяца пожароопасность будет низкой, а во второй половине — чрезвычайной. В северных центральных районах ночью возможны заморозки до -3 градусов. 

“В Сыктывкаре заморозков пока не ожидаем. Ночью температура воздуха опустится до  +1…+6 градусов. 9 и 10 июня начнутся дожди, после них погода станет еще холоднее. На День города сохранится прохладная погода”, — сообщила синоптик ЦГМС Ольга Козак.  

Во второй половине июня температура воздуха станет теплее: дневные температуры воздуха прогнозируются в пределах от +18 градусов до +25 градусов. 

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