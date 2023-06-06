В Коми в июне ожидаются заморозки до -3 градусов

В Коми могут прийти заморозки до -3 градусов. Об этом сообщают синоптики ЦГМС республики.

В июне 2023 года среднемесячная температура превысит климатическую норму на 1-3 градуса. Погодные условия в течение месяца будут формироваться под влиянием циклонов и антициклонов.

В первой половине месяца из-за затока арктического воздуха температурный фон будет неустойчивым.Температура воздуха днем в среднем составит +10…+15 градусов тепла, в некоторые дни +17…+22 градуса.

В лесах региона до середины месяца пожароопасность будет низкой, а во второй половине — чрезвычайной. В северных центральных районах ночью возможны заморозки до -3 градусов.