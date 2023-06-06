В Коми в июне ожидаются заморозки до -3 градусов

В Коми могут прийти заморозки до -3 градусов. Об этом сообщают синоптики ЦГМС республики.
В июне 2023 года среднемесячная температура превысит климатическую норму на 1-3 градуса. Погодные условия в течение месяца будут формироваться под влиянием циклонов и антициклонов.
В первой половине месяца из-за затока арктического воздуха температурный фон будет неустойчивым.Температура воздуха днем в среднем составит +10…+15 градусов тепла, в некоторые дни +17…+22 градуса.
В лесах региона до середины месяца пожароопасность будет низкой, а во второй половине — чрезвычайной. В северных центральных районах ночью возможны заморозки до -3 градусов.
“В Сыктывкаре заморозков пока не ожидаем. Ночью температура воздуха опустится до +1…+6 градусов. 9 и 10 июня начнутся дожди, после них погода станет еще холоднее. На День города сохранится прохладная погода”, — сообщила синоптик ЦГМС Ольга Козак.
Во второй половине июня температура воздуха станет теплее: дневные температуры воздуха прогнозируются в пределах от +18 градусов до +25 градусов.