В Коми более шести тысяч семей потратили маткапитал на обучение своих детей

В Коми более шести тысяч семей вложили материнский капитал на обучение своих детей. Об этом сообщает Социальный фонд России по Коми.
Маткапитал также можно потратить на оплату обучения детей в вузах и ссузах, в том числе, на проживание ребенка в общежитии.
В СФР отметили, что сертификаты действуют на любого ребенка, который уже достиг трех лет. Чтобы воспользоваться им — необходимо подать заявление через портал Госуслуг или МФЦ.
Сегодня оплатить обучение ребенка с помощью маткапитала можно в более трех тысячах вузов и ссузов России. В Республике Коми в этот список вошли такие учебные заведения, как СГУ имени Питирима Сорокина, УГТУ, СЛИ, КРАГСиУ, Сыктывкарский медицинский колледж, Сыктывкарский автомеханический техникум, Ухтинский педагогический колледж и другие.