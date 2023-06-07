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В Коми более шести тысяч семей потратили маткапитал на обучение своих детей

В Коми более шести тысяч семей потратили маткапитал на обучение своих детейФото "Про Город Сыктывкар"

В Коми более шести тысяч семей вложили материнский капитал на обучение своих детей. Об этом сообщает Социальный фонд России по Коми.

Маткапитал также можно потратить на оплату обучения детей в вузах и ссузах, в том числе, на проживание ребенка в общежитии.

В СФР отметили, что сертификаты действуют на любого ребенка, который уже достиг трех лет. Чтобы воспользоваться им — необходимо подать заявление через портал Госуслуг или МФЦ.

Сегодня оплатить обучение ребенка с помощью маткапитала можно в более трех тысячах вузов и ссузов России. В Республике Коми в этот список вошли такие учебные заведения, как СГУ имени Питирима Сорокина, УГТУ, СЛИ, КРАГСиУ, Сыктывкарский медицинский колледж, Сыктывкарский автомеханический техникум, Ухтинский педагогический колледж и другие.

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