В Коми более шести тысяч семей потратили маткапитал на обучение своих детей

В Коми более шести тысяч семей вложили материнский капитал на обучение своих детей. Об этом сообщает Социальный фонд России по Коми.

Маткапитал также можно потратить на оплату обучения детей в вузах и ссузах, в том числе, на проживание ребенка в общежитии.