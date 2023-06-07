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В Коми расследуют гибель человека на железнодорожных путях

В Коми расследуют гибель человека на железнодорожных путяхФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Трудовая госинспекция в Коми закончила расследование смертельного случая на железнодорожных путях. В результате трагедии, которая случилась 26 мая погиб работник сольвычегодского центра организации работы железнодорожных станций.

Как рассказали в ведомстве, несчастный случай произошел из-за нарушения работником правила внутреннего распорядка и должностной инструкции. Женщина получила травму, которая не совместима с жизнью. Комиссия охарактеризовала это происшествие как не связанное с рабочим процессом.

Комиссия проработала вопрос о профилактике причин несчастного случая во избежания повторения подобных трагедий. 

Ранее появлялась информация, что 26 мая на одной из станций в Сыктывдинском районе женщину сбил проезжающий поезд.
 

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