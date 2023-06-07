Житель Коми получил условный срок за драку

Как рассказали в прокуратуре Коми, Печорские городской суд признал виновным местного жителя в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Суд установил, что 30 сентября 2022 житель Печоры находился в одном из дворов по улице Советской. Там, 28-летний мужчина громко общался со своим знакомым. Одному из жильцов дома не понравилось это, и он сделал замечание собеседникам.

В ответ житель Печоры ударил человека сделавшего замечание. После этого он повалил его на землю и несколько раз ударил его ногой и руками. После конфликта мужчине потребовалась медицинская помощь, а вред оказанный ему был квалифицирован как тяжкий.