В одном из районов Сыктывкара появится пост скорой помощи

Как рассказал глава территориального центра медицины катастроф Михаил Сурин, центральной подстанции в Сыктывкаре на улице Кирова необходим капитальный ремонт. А в сыктывкарском микрорайоне Орбита планируется открытие нового поста скорой помощи. 6 июня на совещании в региональном Госсовете главврач территориального центра медицины катастроф Михаил Сурин рассказал, что сейчас центр помогает жителям столицы региона, Ухты и Сыктывдинского района. В остальных районах региона отделения скорой помощи прикреплены к больницам на местах. В Коми экстренную мединскую помощь людям оказывают 89 бригад.

Центральная подстанция скорой помощи расположена в Сыктывкаре на улице Кирова. Там она находится с 1975 года. Ввиду необходимости капитального ремонта здания, а также ля разгрузки основной станции, Михаил Сурин предложил переехать в готовое сооружение по улице Димитрова, 3/14. Ранее по этому адресу располагался “РГС-Мед”. Для старта необходимо выкупить это здание за 90 миллионов рублей. Центр готов выделить 50 миллионов рублей, а остальную сумму предлагается найти властям региона.