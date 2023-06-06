В Сыктывкаре молодые музыканты посетят мастер-классы Ольги Кормухиной

Как рассказали в пресс-службе Минкульта Коми, с 7 по 9 июня молодые исполнители и авторы собственных песен из Коми смогут посетить мастер-классы, а также попасть на творческую встречу с представителями Академии современной музыки – Алексеем Беловым и Ольгой Кормухиной.

Академия начала свое существование в 2022 году, а в 2023 проект пройдет в 10 регионах России, среди которых есть и Республика Коми. Молодые авторы-исполнители, которые пройдут отбор, смогут получить личные консультации от различных деятелей культуры. Лучшие песни представят на гала-концерте в Москве, и в дальнейшем они смогут попасть в ротацию на теле-радио эфиры.