Жителя Коми, состоящего на учете у психиатра, отправили в колонию за многочисленные кражи

Как рассказали в пресс-службе судов Коми, Сосногорский городской суд вынес приговор в отношении 20-летнего молодого человека, который состоит на учете у психиатра и склонен к противоправному поведению.

Местный житель с лета по осень 2022 года совершил около 10 краж из разных продуктовых магазинов. Ранее против молодого человека возбуждали административное дело за мелкое хищение.