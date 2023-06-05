Жителя Коми, состоящего на учете у психиатра, отправили в колонию за многочисленные кражи

Как рассказали в пресс-службе судов Коми, Сосногорский городской суд вынес приговор в отношении 20-летнего молодого человека, который состоит на учете у психиатра и склонен к противоправному поведению.
Местный житель с лета по осень 2022 года совершил около 10 краж из разных продуктовых магазинов. Ранее против молодого человека возбуждали административное дело за мелкое хищение.
Помимо прочего, парень похитил велосипед, также присвоил себе велосипед своего родственника, предпринял попытку хищения с банковского счета своей матери, украл у нее телевизор и мясорубку. У знакомого молодой человек похитил смартфон, а затем написал с украденного телефона дочери своего знакомого и обманом смог убедить его перечислить себе денежные средства в районе 21 тысячи рублей.
Во время вынесения приговора, молодой человек уже отбывал наказание в колонии за хищения из продуктового магазина.
Суд вынес местному жителю приговор в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.