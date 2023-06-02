В Коми под суд пойдет женщина, которая обманула более 40 человек

Как рассказали в пресс-службе МВД по Коми, региональные следователи завершили расследование уголовного дела. 38-летнюю жительницу города Саратов обвинили в хищении более 2,5 миллиона рублей у 45 жителей разных регионов страны.

В рамках следствия стало известно, что женщина выкладывала в интернете объявления об оказании оккультных услуг. Обвиняемая представлялась людям как служительница храма, а для осуществления ритуала требовала деньги. После перевода денежных средств, женщина исчезала и не выходила на связь.