Мужчина из Сыктывкара забрал чужой кошелек девушки, представившись ее мужем

Как сообщили в региональной прокуратуре, неизвестный житель столицы Коми убедил персонал кафе, что его жена оставила в заведении кошелек с крупной суммой денег.

Следствие выяснило, что в начале 2023 года девушка забыла собственный кошелек в одном из кафе в Сыктывкаре. Помимо банковских карт в нем находились наличные деньги суммой около 30 тысяч рублей. Когда официант нашел кошелек, он передал его в бар, поставив в известность сотрудников заведения.