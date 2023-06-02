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Мужчина из Сыктывкара забрал чужой кошелек девушки, представившись ее мужем

Мужчина из Сыктывкара забрал чужой кошелек девушки, представившись ее мужемФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Как сообщили в региональной прокуратуре, неизвестный житель столицы Коми убедил персонал кафе, что его жена оставила в заведении кошелек с крупной суммой денег. 

Следствие выяснило, что в начале 2023 года девушка забыла собственный кошелек в одном из кафе в Сыктывкаре. Помимо банковских карт в нем находились наличные деньги суммой около 30 тысяч рублей. Когда официант нашел кошелек, он передал его в бар, поставив в известность сотрудников заведения.

Одна из работниц в кафе рассказала своему знакомому о забытом кошельке и сообщила о примечательных деталях этой находки. Местный житель решился на преступление, позвонил по мобильнику в заведение, представился супругом этой девушки и уточнил, не теряла ли она кошелек. Сотрудники кафе поверили незнакомцу, после чего мужчина пришел в заведение и забрал кошелек.

Девушка, которая является владелицей кошелька обратилась в кафе только к концу февраля 2023 года. Тогда и зафиксировали факт хищения ее имущества. Помочь в раскрытии преступления помогла сотрудница кафе, которая и сообщила правоохранителем, что делилась информацией о находке со своим знакомым.

В адрес предприимчивого вора возбудили уголовное дело по факту кражи. Ранее, 36-летний мужчина был неоднократно судим.

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