В Коми нехватает почти 13 тысяч работников

Как рассказали в Комистате, по данным регионального Минтруда, в конце апреля 2023 года на учете нетрудоустроенных состояло 6413 жителей республики. По сравнению с тем же периодом 2022 года, их стало меньше на 992 человека.
В апреле “безработными” стали 1,1 тысячи человек. При этом с учета снялись 1,2 тысячи жителей региона. Но только 0,7 тысяч стали работать.
На начало мая 2023 года в Коми официально статус безработного имели 5202 человек. Уровень безработицы с осени прошлого года в регионе достигает 1,3%.
В апреле этого года работодатели региона заявили, что им не хватает 12965 работников. А это значит, что сейчас у предприятий и организаций количество свободных мест в 2,5 раза превышает количество официально зарегистрированных безработных.