С 1 июля в Сыктывкаре будет тяжелее приобрести алкоголь

Как рассказали в пресс-службе мэрии столицы Коми, 1 июня внесли и утвердили изменения в постановление администрации города об установлении границ прилегающих территорий по запрету розничной продаже алкоголя на территории Сыктывкара.

По новым правилам, с 1 июля 2023 года местам предоставляющим услуги общественного питания, при наличии алкогольной продукции будет запрещено размещаться ближе чем в 25 метрах от многоквартирных домов. Также, заведения общественного питания в которых продаются спиртные напитки, будут обязаны иметь зал для обслуживания посетителей площадью более 30 квадратных метров. В том случае, если оба этих условия не будут выполнены, заведение не сможет дальше реализовывать алкогольную продукцию.