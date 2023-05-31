Житель Коми возместил ущерб ребенку, который пострадал в ДТП

Как рассказали в региональной службе судебных приставов, в Печоре завершили производство о взыскании средств в размере 300 тысяч рублей в счет морального вреда ребенку, пострадавшему из-за автоаварии.
Мужчина, находясь за рулем машины, наехал на пешеходном переходе на ребенка. Пострадавший получил серьезный перелом руки. Водитель при этом, не стал оказывать мальчику первую помощь и скрылся с места аварии.
За причинение тяжкого вреда здоровью, жителя Печоры приговорили к ограничению свободы и лишили водительского удостоверения. Также, мать ребенка смогла взыскать с водителя моральную компенсацию и расходы на реабилитацию в адрес своего сына.
Судебный пристав выяснил, какое есть имущественное положение у виновника аварии и обратил взыскание на его счет и пенсию. Задолженность была полностью закрыта из этих финансовых источников.