Житель Коми возместил ущерб ребенку, который пострадал в ДТП

Как рассказали в региональной службе судебных приставов, в Печоре завершили производство о взыскании средств в размере 300 тысяч рублей в счет морального вреда ребенку, пострадавшему из-за автоаварии.

Мужчина, находясь за рулем машины, наехал на пешеходном переходе на ребенка. Пострадавший получил серьезный перелом руки. Водитель при этом, не стал оказывать мальчику первую помощь и скрылся с места аварии.