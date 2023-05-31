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Житель Коми после убийства собутыльника ушел спать

Житель Коми после убийства собутыльника ушел спать Фото "Про Город Сыктывкар"

Житель Коми после убийства своего односельчанина отправился спать. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Сысольский районный суд приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима жителя Гривы за то, что тот убил человека.

Известно, что трагедия случилась 9 ноября 2021 года. Мужчина распивал спиртные напитки у себя дома в компании односельчанина. В какой-то момент между ними произошла ссора и гость начал оскорблять хозяина дома. Житель Гривы не стал терпеть такое отношение и ударил своего оппонента ножом в шею. В итоге, второй скончался, а убийца ушел спать. После чего, сестра погибшего начала беспокоиться долгим отсутствием брата. А через какое-то время, смогла найти его тело. 

Житель Гривы не признал свою вину.

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