Житель Коми после убийства собутыльника ушел спать

Известно, что трагедия случилась 9 ноября 2021 года. Мужчина распивал спиртные напитки у себя дома в компании односельчанина. В какой-то момент между ними произошла ссора и гость начал оскорблять хозяина дома. Житель Гривы не стал терпеть такое отношение и ударил своего оппонента ножом в шею. В итоге, второй скончался, а убийца ушел спать. После чего, сестра погибшего начала беспокоиться долгим отсутствием брата. А через какое-то время, смогла найти его тело.