Сыктывкарка продала квартиру, чтобы перевести деньги аферистам

Жительница столицы Коми едва не отдала аферистам два миллиона рублей. Об этом сообщает МВД по региону.

Как стало известно, сыктывкарке позвонили с неизвестного номера и представились полицейским из Москвы. Аферист с помощью психологических манипуляций смог убедить женщину установить некое приложение на ее смартфон, якобы для защиты своих накоплений. В итоге, злоумышленник получил от жительницы Коми около 180 тысяч рублей. Но этого оказалось мало, и мужчина начал уговаривать женщину экстренно продать квартиру, которой якобы пытаются завладеть неизвестные люди. Доверчивая сыктывкарка все же повелась на “схему” афериста и выставила свое жилье на продажу. После чего она получила более трех миллионов рублей.