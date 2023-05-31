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Сыктывкарка продала квартиру, чтобы перевести деньги аферистам

Сыктывкарка продала квартиру, чтобы перевести деньги аферистамФото "Про Город Сыктывкар"

Жительница столицы Коми едва не отдала аферистам два миллиона рублей. Об этом сообщает МВД по региону.

Как стало известно, сыктывкарке позвонили с неизвестного номера и представились полицейским из Москвы. Аферист с помощью психологических манипуляций смог убедить женщину установить некое приложение на ее смартфон, якобы для защиты своих накоплений. В итоге, злоумышленник получил от жительницы Коми около 180 тысяч рублей. Но этого оказалось мало, и мужчина начал уговаривать женщину экстренно продать квартиру, которой якобы пытаются завладеть неизвестные люди. Доверчивая сыктывкарка все же повелась на “схему” афериста и выставила свое жилье на продажу. После чего она получила более трех миллионов рублей.

Затем, сыктывкарке указали перевести деньги через терминал. Женщина смогла перечислить на счет злоумышленника 1, 2 миллиона рублей. Однако, подозрительное поведение горожанки заметили оперативники, которые в тот момент были рядом с терминалом. Они подошли к женщине и выяснили все обстоятельства, после чего ее доставили в отдел полиции. Благодаря правоохранительным органам, горожанка смогла сохранить 2, 24 миллиона рублей.

По факту этого инцидента возбудили уголовное дело.

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