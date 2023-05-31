В России предложили отменить штрафы за забытые водительские права и страховку

В правительстве РФ рассмотрят законопроект, который предполагает отмену штрафов для водителей, которые забыли взять с собой права или ОСАГО. Сейчас за это полагается предупреждение или денежное взыскание, сообщает РИА "Новости".

Авторы законопроекта назвали нынешний штраф абсурдным, так как инспектор ГИБДД может очень быстро проверить наличие у водителя соответствующего удостоверения. Кроме того, с недавних пор права можно предъявлять в электронном виде, хотя ПДД по-прежнему требуют от водителя иметь оригинал документа при себе.