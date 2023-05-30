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Сыктывкарец выплатит ущерб за упавшую льдину на чужую машину

Сыктывкарец выплатит ущерб за упавшую льдину на чужую машинуФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Как рассказали в пресс-службе судов Коми, мировой судья Петрозаводского судебного участка города столицы Коми рассмотрел иск местного жителя к управляющей компании. Мужчина потребовал возмещение ущерба за упавшую с крыши льдину на его автомобиль.

В рамках рассмотрения административного дела стало известно, что автомобиль «Шкода» находился на парковке возле подъезда жилого дома. Внезапно, с козырька балкона одного из жильцов оторвалась льдина, которая упала на машину, из-за чего повредилось лобовое стекло.

Как выяснилось позднее, очистка козырьков балконов на этом доме не входит в работу управляющей компании, а следовательно жильцы обязаны проводить очистку самостоятельно.

Суд принял сторону водителя и обязал владельца квартиры, с балкона которого упала льдина выплатить ущерб в размере более 32 тысяч рублей. 

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