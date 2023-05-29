Выпивший мужчина из Сыктывкара избил соседа и попал под суд

Как рассказали в региональной прокуратуре, в Сыктывкаре утвердили обвинение в отношении местного жителя. Мужчину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.

Следствие выяснило, что 15 февраля 2023 года два соседа распивали алкогольные напитки в общежитии. Ранее их нетрезвый отдых носил мирный характер, но в этот раз у собутыльников закончился алкоголь, и мужчина отправил своего знакомого в магазин. Позднее, сосед принес спиртное, люди распили его в компании и разошлись по комнатам. Затем, мужчина выяснил, что сосед не вернул ему сдачу, после чего пошел к нему разбираться в ситуации.