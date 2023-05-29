Выпивший мужчина из Сыктывкара избил соседа и попал под суд

Как рассказали в региональной прокуратуре, в Сыктывкаре утвердили обвинение в отношении местного жителя. Мужчину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.
Следствие выяснило, что 15 февраля 2023 года два соседа распивали алкогольные напитки в общежитии. Ранее их нетрезвый отдых носил мирный характер, но в этот раз у собутыльников закончился алкоголь, и мужчина отправил своего знакомого в магазин. Позднее, сосед принес спиртное, люди распили его в компании и разошлись по комнатам. Затем, мужчина выяснил, что сосед не вернул ему сдачу, после чего пошел к нему разбираться в ситуации.
Уже встретившись, сыктывкарец начал оскорблять соседа, на что тот его ударил по лицу. Потерпевший пытался дать сдачи, но получил еще несколько ударов, из-за чего ему был причинен тяжкий вред.
Мужчина, который ударил своего соседа, сразу же вызвал ему скорую помощь. На стадии следствия подозреваемый признался в содеянном и раскаялся. Потерпевший попросил не наказывать своего знакомого, так как считает, что сам спровоцировал насилие в свой адрес.