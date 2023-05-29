Стало известно, где в Сыктывкаре перекроют движение

В столице Коми перекроют движение на некоторых улицах города. Документ об этом появился на сайте мэрии Сыктывкара. Сыктывкарские тепловые сети будут проводить ремонтные работы по модернизации участка тепловой сети. В рамках этого с 29 мая по 20 августа 2023 года, по всей ширине проезжей части по улицы Ленина, от перекрестка Пушкина до перекрестка с улицей Домны Каликовой, ограничат движение автотранспорта.

“ФронтПост” проведут демонтажные работы с 29 мая по 27 июня этого года около дома по адресу Карла Маркса, 207. Из-за этих мероприятий в этом месте ограничат пешеходное движение по тротуару.