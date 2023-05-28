Один из сыктывкарских подъездов окутало дымом

Очевидец рассказал редакции портала “Про Город Сыктывкар”, что возле одного из зданий он обнаружил большое скопление машин спасателей: МЧС, скорой помощи и полиции. Выяснилось, что причина этому – задымление в подъезде.

Как сообщили “Про Городу Сыктывкар” в региональном МЧС, вечером 28 мая в доме на улице Коммунистическая, 83 произошло задымление электропроводки в электрощите в подъезде.