Один из сыктывкарских подъездов окутало дымом

Очевидец рассказал редакции портала “Про Город Сыктывкар”, что возле одного из зданий он обнаружил большое скопление машин спасателей: МЧС, скорой помощи и полиции. Выяснилось, что причина этому – задымление в подъезде.
Как сообщили “Про Городу Сыктывкар” в региональном МЧС, вечером 28 мая в доме на улице Коммунистическая, 83 произошло задымление электропроводки в электрощите в подъезде.
Сразу же после случившегося, спасателям поступило сообщение о задымлении в подъезде многоквартирного жилого дома. После прибытия пожарно-спасательных подразделений стало известно, что в электрощите замкнула электропроводка.
Замыкание электрической проводки не привело к последующему пожару или горению. Пострадавших в этом инциденте нет.