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Один из сыктывкарских подъездов окутало дымом

Один из сыктывкарских подъездов окутало дымомФото очевидца для "Про Город Сыктывкар"

Очевидец рассказал редакции портала “Про Город Сыктывкар”, что возле одного из зданий он обнаружил большое скопление машин спасателей: МЧС, скорой помощи и полиции. Выяснилось, что причина этому – задымление в подъезде.

Как сообщили “Про Городу Сыктывкар” в региональном МЧС, вечером 28 мая в доме на улице Коммунистическая, 83 произошло задымление электропроводки в электрощите в подъезде. 

Сразу же после случившегося, спасателям поступило сообщение о задымлении в подъезде многоквартирного жилого дома. После прибытия пожарно-спасательных подразделений стало известно, что в электрощите замкнула электропроводка. 

Замыкание электрической проводки не привело к последующему пожару или горению. Пострадавших в этом инциденте нет.
 

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