Житель Коми заснял, перебегающих дорогу, медведицу с медвежатами

Очевидец прислал редакции портала “Про Город Сыктывкар” видео, на котором медведица с медвежатами перебегали автодорогу. Произошло это на трассе от Нижнего Одеса в сторону Вуктыла.
Как рассказал очевидец Илья Шелепанов, 28 мая в районе 17 часов дня, находясь за рулем своего транспортного средства и передвигаясь по трассе от Нижнего Одеса в сторону Вуктыла, мужчина заснял на камеру мобильного телефона медведицу которая перебегала автодорогу с медвежатами.
Мужчина отметил, что в этот момент ему и находящимся в машине пассажирам было немного страшно. Перед тем, как медведица решила перебежать дорогу, она встала на трассе и, со слов очевидца, начала раскачиваться. В этот момент водитель решил немножко отъехать назад, чтобы уступить дорогу представителям дикой фауны.
Также очевидец отметил, что один из медвежат сразу не стал убегать в лес, и провожал проезжающий автомобиль из кустов.