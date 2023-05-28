Житель Коми заснял, перебегающих дорогу, медведицу с медвежатами

Очевидец прислал редакции портала “Про Город Сыктывкар” видео, на котором медведица с медвежатами перебегали автодорогу. Произошло это на трассе от Нижнего Одеса в сторону Вуктыла.

Как рассказал очевидец Илья Шелепанов, 28 мая в районе 17 часов дня, находясь за рулем своего транспортного средства и передвигаясь по трассе от Нижнего Одеса в сторону Вуктыла, мужчина заснял на камеру мобильного телефона медведицу которая перебегала автодорогу с медвежатами.